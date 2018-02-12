В Осетии четыре человека погибли из-за отравления угарным газом

В Северной Осетии в городе Беслан на территории неработающей базы по приему металлолома четыре человека погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РСО - Алания.

- Тела четырех жителей республики были обнаружены в сторожке на территории бывшей базы приема металлолома, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Погибшими оказались 43-лений житель Беслана, двое 43-летних уроженца села Фарн и один 40-летний житель этого же села. По предварительным данным, все они скончались из-за отравления угарным газом.

В полиции республики добавили, что сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства ЧП. Следственный комитет региона проводит проверку по факту произошедшего.

Как сообщили в управлении СК РФ по Северной Осетии, по предварительным данным, у погибших нет на телах следов насильственной смерти.