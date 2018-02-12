В Осетии четыре человека погибли из-за отравления угарным газом

Новости

В Мурманске неизвестные разгромили приют для животных 17:24
ФАС раскрыла сговор на рынке лекарств и медоборудования 17:20
В Австрии погиб пассажир в результате столкновения поездов 17:20
МАК приступил к вскрытию "черных ящиков" с борта Ан-148 17:00
Террористы нанесли ущерб Ираку на 88,2 миллиарда долларов 16:59
Стали известны новые детали смерти актера Дмитрия Марьянова 16:55
Михаил Саакашвили задержан в Киеве 16:53
У ювелиров под Костромой украли мешок драгоценностей 16:50
Беларусь сделала революционный шаг к цифровой экономике 16:48
Минспорта организует соревнования для не попавших на ОИ спортсменов 16:47
На форуме в Сочи обсудят условия роста инвестиций в регионы 16:46
В Ростове осуждены директора 80 управляющих компаний 16:46
Разбившийся Ан-148 трижды не мог вылететь из Саратова в день крушения 16:43
Челябинского охотинспектора посмертно представят к ордену Мужества 16:33
Касаткина и Павлюченкова проиграли на старте турнира в Дохе 16:31
Сергей Собянин освободил столичных операторов такси от налога на движимое имущество 16:25
На Кубани создали новую географическую зону для выпуска вина 16:23
В МАК заявили о серьезных повреждениях самописцев Ан-148 16:20
В Японии пять человек погибли из-за снегопада 16:15
Гонку преследования в Пхенчхане выиграл француз Мартен Фуркад 16:12
Фото: откровенное селфи 68-летней Аллы Пугачевой вызвало ажиотаж 16:10
Главу компании-перевозчика арестовали после гибели людей в Ленобласти 16:09
Фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов завершат карьеру после ЧМ-2018 15:55
Назван новый авиаперевозчик на маршруте Москва - Орск 15:40
Итальянский пенсионер подделал более 40 млн евро 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван главный секрет "Искандера"
Назван главный секрет "Искандера"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
12.02.2018 13:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Осетии четыре человека погибли из-за отравления угарным газом

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В Северной Осетии в городе Беслан на территории неработающей базы по приему металлолома четыре человека погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РСО - Алания.

В Уфе семья с детьми отравилась угарным газом

- Тела четырех жителей республики были обнаружены в сторожке на территории бывшей базы приема металлолома, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Погибшими оказались 43-лений житель Беслана, двое 43-летних уроженца села Фарн и один 40-летний житель этого же села. По предварительным данным, все они скончались из-за отравления угарным газом.

В полиции республики добавили, что сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства ЧП. Следственный комитет региона проводит проверку по факту произошедшего.

Как сообщили в управлении СК РФ по Северной Осетии, по предварительным данным, у погибших нет на телах следов насильственной смерти.

Главное сегодня

Крушение Ан-148 в Подмосковье
Минспорта организует соревнования для не попавших на ОИ спортсменов
Запуск новой противоракеты попал на видео
Умер актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева
Михаил Саакашвили задержан в Киеве