В Ростове метель парализовала дорожное движение

В Ростове-на-Дону снегопад и ветер парализовали автомобильное движение в городе. Согласно данным интернет-агрегатора Яндекс.Пробки, уровень загруженности дорог достиг десяти баллов. Антирекорд продержался около часа, а затем снизился до девяти баллов.

Как отмечается в аналитической сводке, данные показатели на три балла выше обычного. Ухудшение дорожной ситуации связано с сильной метелью, видимость на дорогах ограничена, высота снежного покрова растет. Средняя скорость движения на некоторых улицах составляет 3-5 километров в час. Для сравнения средняя скорость движения пешехода составляет 4-6 километров в час.

Из-за снегопада в Ростове-на-Дону обновлен рекорд недели по длине пробок. Самый крупный автомобильный затор длиной в 6,1 километра зафиксирован в Западном жилом микрорайоне. Пробка охватывает улицы Малиновского, Всесоюзную и тянется до улицы Портовой. Кроме того, стоят улицы Мадояна, Доватора и Змиевский проезд (длина пробки - 4,3 километра), а также направление из Военведа в центр города, от улицы Таганрогской до Комсомольской площади (3,5 километра).

В связи с ухудшением дорожной обстановки работники ГИБДД обратились к жителям с просьбой быть максимально бдительными на дорогах и по возможности ограничить поездки на личном транспорте.