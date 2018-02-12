Челябинского охотинспектора посмертно представят к ордену Мужества

Сотрудника челябинского госохотнадзора, погибшего при задержании браконьера в минувшие выходные, посмертно представят к ордену Мужества. А его семье будет оказана материальная помощь из областного бюджета, сообщили в понедельник в правительстве региона.

- Ведущий специалист отдела государственного надзора минэкологии Челябинской области Александр Минин погиб 10 февраля при исполнении служебного долга, - сообщили в пресс-службе правительства. - Во время рейда по охране охотничьих ресурсов недалеко от города Карталы при попытке задержать браконьеров он был в упор застрелен одним из нарушителей.

Как выяснилось, охотинспектор находился в рейде вместе с двумя помощниками. Обнаружив две незаконно добытые косули, он направился к месту разделки туш и обнаружил там трех браконьеров, которых попытался задержать. Двое мужчин попытались скрыться на снегоходах, а третий практически в упор выстрелил в инспектора. Тело Минина около девяти часов вечера обнаружили его помощники.

Стрелка удалось задержать по горячим следам. Им оказался 47-летний ранее судимый житель города Карталы, которому сегодня предъявлено обвинение по статье об убийстве в связи с осуществлением служебной деятельности (пункт "б" части 2 статьи 105 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до 20 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения.