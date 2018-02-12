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12.02.2018, 12:05
Текст: Светлана Цыганкова

Новые прицелы повысят боеспособность российских истребителей

Новые прицельные системы могут повысить боеспособность авиационной техники ВКС России. Об этом сообщил заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Подобное заявление замминистра сделал в Екатеринбурге, побывав в цехах Уральского оптико-механического завода, входящего в Ростех. Предприятие производит оптико-локационные системы для боевых самолетов и оптико-электронные системы для вертолетов. Приборы и комплексы входят в состав бортового радиоэлектронного оборудования Су, МиГ, Ту, вертолетов Ми, Ка разных модификаций. Как считает заместитель министра Юрий Борисов, первый этап по увеличению дальности действия прицелов уже выполнен.

- Сегодня боевые возможности авиации определяют оптико-электронные прицельные системы и лазерные дальномеры. Поэтому вопросы дальности обнаружения, распознавания, точности координат интересуют специалистов. Ведь от этого зависят характеристики конечной продукции, - прокомментировал Юрий Борисов.

Он добавил, что разработки уже были опробованы на российской авиации в Сирии.

Прицельная оптико-электронная система обеспечивает экипаж всей необходимой информацией для ведения боевых операций. Ее основные преимущества: мгновенная информация о месторасположении воздушного судна противника, возможность вести огонь даже в том случае, если объект находится за пределами зоны видимости и на большом расстоянии.

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