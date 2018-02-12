Режиссер о "Призрачной нити": Пришло время для фильма об отношениях

Когда вы будете смотреть картину "Призрачная нить” (в российском прокате с 15 февраля), получившую шесть номинаций на "Оскар", в вашей голове промелькнут фильмы "Елена", "Роковое искушение", "Лучшее предложение", а также фрагменты из вашей собственной любовной истории, а может быть - и вся целиком, как знать... В центре сюжета - история любви столичного кутюрье Рейнольдса Вудкока (его играет Даниэль Дэй-Льюис, и он обещал, что это будет его последняя роль) и деревенской простушки Альмы (Вики Крипс). Действие присходит в Британии в 50-е годы прошлого века. А режиссера фильма Пола Томаса Андерсона наш зритель знает по картинам "Магнолия”, "Нефть”, "Мастер” и другим. Но всегда интересно, что думает режиссер о своей новой работе.

"Призрачная нить” - это совсем другой фильм - нетипичный для для вас прежнего. Вы сознательно пытаетесь изменить себя к каждому новому проекту? Для вас это некий толчок к творчеству?

Пол Томас Андерсон: Да, это толчок, но он - органичен. У меня было инстинктивное желание вернуться к какой-то романтической истории. И я всегда думал, что люблю рассказывать историю, где главная героиня - женщина. У нас достаточно хороших актрис. Но в то время у меня была навязчивая идея - Джоан Фонтейн. И очевидным было желание снова работать с Даниэлем (Даниэль Дэй-Льюис также играл в фильме Андерсона "Нефть”). А еще я подумал, что пришло время для старого доброго фильма об отношениях.

Фильм "Призрачная нить” также является портретом художника. Вы основывались на своем собственном опыте?

Пол Томас Андерсон: Большинство тем, которые поднимаются в картине, я знаю не понаслышке, что называется "из первых рук”. Я не могу назвать себя художником, но фильмы о творцах действительно сложны. Моменты вдохновения, как правило, в данном случае довольно банальны. Но... Мне нужен был персонаж, который был бы поглощен самим собой. Мы могли пойти в другом направлении. Например, главный герой мог бы быть врачом. Однако идея сделать его модельером мне показалась разумной. Кроме того, она могла привести в мир, который был бы и гламурным, и контролируемым. Есть много общего между режиссером и модельером. В конечном счете оба делают продукт, на который люди смотрят, и платят за это деньги.

Почему вы и Даниэль Дей-Льюис, который играет модельера Рейнольдса Вудкока, так долго работали над сценарием? Не могли прийти к единому мнению?

Пол Томас Андерсон: По ряду причин. Первая - в том, что я говорю не по-английски, а по-американски (смеется), поэтому мне нужна помощь в этом, начиная от самых банальных вещей. Например, когда персонаж говорит, что он безумен, а не сердит. Даниэль был невероятно полезен для меня, понимая тончайшие нюансы. И думаю, мы осознавали, что не становимся моложе, и для меня, чтобы уйти и написать сценарий фильма в одиночестве в комнате, а затем показать ему, было бы контрпродуктивным. Это заставило бы его сжимать кулаки в течение года. Таким образом, мы работали по принципу: "Давайте просто соберемся вместе". Это означало постоянное общение друг с другом, будь то раз в неделю или три. Или мы могли куда-то разъезжаться на пару недель, а затем возвращаться с новым материалом. И все это время, информировали друг друга о наших новых открытиях. Так всегда работает Даниель. После того, как у вас есть готовый сценарий, ему нужен примерно год, чтобы забраться в самые дальние его "уголки”. Как только начинаются съемки, диалогов и обсуждений с ним не так много. Вы с ним просто адаптируетесь к моменту, но основная работа уже выполнена.

Вики Крипс и Лесли Мэнвилл потрясающе сыграли в фильме. Первая - любимую жещину Рейнольдса Вудкока Альму, вторая - его сестру Сирил. Как вы определились с ними, ведь сами признаетесь в том, что хороших актрис - много?

Пол Томас Андерсон: Я знал Лесли из фильмов Майка Ли. Но Даниэль был первым, кто предложил ее на роль. Отличная идея! Действительно, есть много хороших актрис этого возраста, но я рад, что мы пошли в путь именно с Лесли. Но когда решалась судьба Вики, наша миссия заключалась в том, чтобы найти актрису, которую, в идеале, никто раньше не видел. При этом она должна была быть прекрасной, не будучи "нынешним стандартом моды". Мы старались избегать "пухлых губ” и подобного рода вещей. Я видел фильм "Горничная Линн", в котором она была очень хороша. Тем не менее, мы сделали традиционное прослушивание, хотя и на раннем этапе было ясно: Вики Крипс - это Бинго, полное попадание.

И она обладала такими качествами, как гибкость и "упругость” характера.

Пол Томас Андерсон: Это была ее миссия. Если бы у нее этого не было, я не думаю, что мы были бы взволнованы, рассказывая о фильме. Позвольте мне сказать вам: она не играет, именно потому что она отличная актриса. Решительность и сила Альмы напоминают мне саму Вики. Именно потому что она - не совершенна, они и лидируют. Если она была напугана, я не чувствовал ее. Но я слышал от Даниэля, что время от времени, работая с ней, он сам был напуган.

Кадр из фильма "Призрачная нить" Фото: kinopoisk.ru

"Призрачная нить”, как и все ваши фильмы, исследует тему семьи.

Пол Томас Андерсон: Абсолютно верно. Я не могу уйти от этого. Для меня это - пища для размышлений. Я думаю, вы спросите себя, если бы Сирил была помощницей кутюрье было бы то же самое? Нет, это не так. Когда я начал писать сценарий, то подумал о том, что сильная женщина в его жизни - это сестра. И, по стечению обстоятельств, мои исследования показали, что у многих таких парней есть сестры, которые находятся "на передовой” их бизнеса. И это можно понять. Есть "золотой мальчик”, который может шить, мать, которая одержима им и толкает его на то, чтобы он был лучшим. И дочь, которой можно его поручить: "Ты будешь заботиться о нем, когда я уйду.”

Вы изучали работы многих дизайнеров, работая над картиной?

Пол Томас Андерсон: Все, что можно. Работая, всегда пытаешься узнать как можно больше особенно о тех, кто стремится дойти до вершины этой сферы. В этом плане работы Кристобаля Баленсиаги являются очевидными. К той же эпохе относится и Диор. Баленсиага мог сам шить, и у него был отличный вкус. Диор не мог даже пришить пуговицу на куртку, но у него был вкус, очарование, особое видение. Его мастерская была радостью сама по себе. А мастерская Баленсиага - источником тишины. Он был чрезвычайно суеверен в отношении того, как работа должна создаваться и уходить, так что это больше похоже на нашу историю.

Иногда мы попадали в мир других дизайнеров, которые менее известны и захватывающи, но есть детали, которые можно было украсть у них. Парень по имени Майкл Шерар, управлял модным домом в Лондоне, и у него было всего 35- 40 сотрудников. Это сработало нам на руку. Мы не хотели, чтобы наш герой был величайшим модельером в мировой истории. Очевидно, что большинство дизайнеров были геями. А те, кто не были - обычно страстно любили женщин. Все это весело. А еще здорово - попасть в мир, в котором ты абсолютно все знаешь. Я теперь по-другому смотрю на то, что сейчас носят люди, и это развлекает меня.

Кадр из фильма "Призрачная нить" Фото: kinopoisk.ru

Композитор Джонни Гринвуд , он же бессменный гитарист Radiohead, в очередной раз придумал невероятную музыку…

Пол Томас Андерсон: Это было особенно здорово еще и потому, что началось еще в самом начале. Я всегда знал, что "Призрачная нить” будет сосредоточением хорошей музыки. Иногда - низкой, иногда - высокой, тихой и громкой. Это было похоже на запрос ди-джею: "Я думаю, нам нужно что-то очень романтичное..." Гринвуд способен на это, но вдохновение, возможно, не приходит к нему естественно, поэтому было приятно продвигать направление нашего фильма для него. Я указал ему на пару картин. Например, "Страстная дружба” Дэвида Лина - одна из них. Даниэль и я были одержимы этим фильмом. Энн Тодд, Тревор Ховард и Клод Рейнс разыгрывают маленький любовный треугольник, который чертовски хорош. У него есть там новогодняя сцена, которую мы вроде как пытались повторить.

Итак, у меня было множество фортепианных демо от Джонни Гринвуда в течение последних нескольких лет, когда я писал сценарий, и мы снимали. И в процессе работы мы просто поместили их в фильм, отредактировав и сделав орекстровые записи. "Роскошь” - было слово, которое мы никогда не использовали ранее, но думали, что было бы хорошо применить его к фильму. Потому что оно подходит. Оно держит фильм на ногах. Это касается и платьев, и музыки, и остального. Так что можно сказать, что Джонни Гринвуд превзошел самого себя.