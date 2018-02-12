СК: Поиски речевого самописца Ан-148 продолжаются

Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала о том, что самописец, обнаруженный на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, - параметрический, поиски речевого самописца продолжаются.

"Пока на месте происшествия удалось обнаружить только параметрический самописец. Поиски речевого самописца продолжаются. Содержание записей самописцев позволит экспертам МАК детально восстановить историю полета и установить причину крушения", - цитирует Петренко ТАСС.

Она также отметила, что Ан-148 взорвался при ударе о землю, до этого он был цел. По ее словам, организовано проведение обысков и изъятие документов в офисе авиакомпании "Саратовские авиалинии", в аэропортах произведены выемки документации по обслуживанию и техническому осмотру воздушного судна, а также по медосмотру членов экипажа.

11 февраля пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли.

На месте крушения продолжаются работы по поиску и сбору останков погибших пассажиров и членов экипажа. Как сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, они продлятся еще неделю.