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Спорт
13.02.2018 12:09
Текст: Данила Жиляев

Австрийский горнолыжник Хиршер стал чемпионом Игр-2018

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршнер стал триумфатором Олимпийских игр-2018. Он завоевал "золото" Пхенчхана в комбинации.

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Он выполнил две попытки - в скоростном спуске и слаломе. По совокупности его результат составил 2:6,52 секунды, что оказалось лучшим временем. Эта олимпийская медаль стала для Хиршнера первой в карьере, четыре года назад в Сочи он стал серебряным призером Олимпиады.

Второе место в Пхенчхане занял француз Алексис Пентюро, отставший от Хиршера на 0,23 секунды. Замкнул тройку его соотечественник Виктор Мюффа-Жанде с отставанием +1,02.