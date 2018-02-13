Австрийский горнолыжник Хиршер стал чемпионом Игр-2018

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршнер стал триумфатором Олимпийских игр-2018. Он завоевал "золото" Пхенчхана в комбинации.

Он выполнил две попытки - в скоростном спуске и слаломе. По совокупности его результат составил 2:6,52 секунды, что оказалось лучшим временем. Эта олимпийская медаль стала для Хиршнера первой в карьере, четыре года назад в Сочи он стал серебряным призером Олимпиады.

Второе место в Пхенчхане занял француз Алексис Пентюро, отставший от Хиршера на 0,23 секунды. Замкнул тройку его соотечественник Виктор Мюффа-Жанде с отставанием +1,02.