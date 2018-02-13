Фото: 52-летняя Хёрли очаровала Сеть, встав на руки в мини-бикини
Британской актрисе Элизабет Хёрли 52 года. Но, глядя на фото, которыми Лиз радует поклонников из своего Instagram, в это проблематично поверить - подтянутая фигура актрисы даст фору кому угодно.
Как и гибкость. Что видно по снимку, на котором Хёрли горделиво стоит на руках в лаконичном бикини. Изящно подпирая пальму.
Стоит ли говорить, что подписчики неистовствуют в комментариях?
Кстати, белье актрисы - из ее "именной" линии. И она хватается им неустанно.
Хёрли родилась в Бейзингстоке, в Хэмпшире, Англия. Окончив London Studio Centre, где обучалась по классу танца и театра, работала в театре и на телевидении. В кино дебютировала в 87-м - в мюзикле "Ария".
Снималась в фильмах про Остина Пауэрса, лентах "Мой любимый марсианин", "Пассажир 57", сериалах "Хроники молодого Индианы Джонса", "Сплетница", "Члены королевской семьи".
Тринадцать лет сожительствовала с Хью Грантом, но закончилось там все неприятно: актер был пойман на измене невесте с путаной. И хотя Лиз простила Хью, вскоре они таки расстались.