Фото: 52-летняя Хёрли очаровала Сеть, встав на руки в мини-бикини

Британской актрисе Элизабет Хёрли 52 года. Но, глядя на фото, которыми Лиз радует поклонников из своего Instagram, в это проблематично поверить - подтянутая фигура актрисы даст фору кому угодно.

Как и гибкость. Что видно по снимку, на котором Хёрли горделиво стоит на руках в лаконичном бикини. Изящно подпирая пальму.

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) Фев 10, 2018 в 6:51 PST

Стоит ли говорить, что подписчики неистовствуют в комментариях?

Кстати, белье актрисы - из ее "именной" линии. И она хватается им неустанно.

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) Фев 4, 2018 в 8:31 PST

Хёрли родилась в Бейзингстоке, в Хэмпшире, Англия. Окончив London Studio Centre, где обучалась по классу танца и театра, работала в театре и на телевидении. В кино дебютировала в 87-м - в мюзикле "Ария".

Снималась в фильмах про Остина Пауэрса, лентах "Мой любимый марсианин", "Пассажир 57", сериалах "Хроники молодого Индианы Джонса", "Сплетница", "Члены королевской семьи".

Тринадцать лет сожительствовала с Хью Грантом, но закончилось там все неприятно: актер был пойман на измене невесте с путаной. И хотя Лиз простила Хью, вскоре они таки расстались.