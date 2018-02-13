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13.02.2018, 11:45
Текст: Алексей Моисеев

На иранские БМП-2 начали устанавливать клон комплекса "Корнет-Э"

Сухопутные войска иранской армии имеют на вооружении около 400 БМП-2, которые были приобретены в России в 90-е годы. Они прекрасно зарекомендовали себя в ходе многолетней эксплуатации.

В настоящее время осуществляется модернизация этих легких гусеничных бронемашин - фотографии обновленной техники появились в Сети.

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости
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Работы ведутся на танкоремонтном заводе, который был построен СССР более 40 лет назад. БМП-2 проходят здесь полноценный капитальный ремонт и, судя по опубликованным материалам, модернизацию. Так, взамен старых комплексов "Конкурс" "Двойки" начинают получать современные ПТРК "Дехлавия", которые считаются копией российского "Корнет-Э" с лазерной системой наведения.

На данном предприятии возвращают к жизни и БМП-1. Эта техника была поставлена СССР в Иран в 70-е годы. "Копейки" принимали активное участие в кровопролитной ирано-иракской войне.

Большое количество таких БМП было захвачено у армии Саддама Хусейна. В настоящее время парк этой техники насчитывает около двух сотен единиц. Как ожидается, они также будут модернизированы.

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