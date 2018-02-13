На МЦК пешеход попал под поезд

На Московском центральном кольце под поезд попал пешеход, переходивший пути в запрещенном месте.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, машинист увидел человека на путях на перегоне Кутузовская-Лужники. Несмотря на экстренное торможение, поезд все-таки сбил человека - расстояние было недостаточным для полной остановки. Несмотря на столкновение, пешеход выжил.

После инцидента незначительно увеличился интервал между двумя "Ласточками", ехавшими против часовой стрелки. Диспетчеры быстро смогли быстро убрать разрыв. Сейчас поезда на МЦК идут по расписанию.

В МЖД снова напоминают о необходимости строго соблюдать правила безопасности при переходе через ЖД пути и о том, что для перехода через МЦК оборудованы безопасные подземные и надземные переходы.