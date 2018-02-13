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13.02.2018, 13:05
Текст: Николай Грищенко

Артиллерийские стрельбы "Адмирала Виноградова" показали на видео

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" провел в Японском море ракетные и артиллерийские стрельбы из 100-миллиметровых орудий. Экипаж крейсера отработал поражение береговых дотов и укреплений, самолетов и крылатых ракет, надводных кораблей, а также плавающих мин.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, выполнение практических упражнений происходило во время похода, продлившегося трое суток. В учениях также участвовали вспомогательные суда и самолеты Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота.

Фото: General Atomics
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"В ходе учения по организации отражения воздушного нападения противника для поражения целей "Адмирал Виноградов" применил артиллерийские установки и выполнил пуски ракет зенитно-ракетного комплекса "Кинжал", - говорится в официальном сообщении.

Кроме того, моряки отработали уничтожение морской плавающей мины и осуществили постановку пассивных помех.

Отметим, что БПК "Адмирал Виноградов" является одним из самых известных кораблей Тихоокеанского флота. В январе 2009 года он защищал торговое судоходство в Аденском заливе от пиратов и спас от захвата голландское судно "Нэдмолд Баренс". Вертолет Ка-27 сорвал атаку пиратских катеров, которые были задержаны береговой охраной Йемена. В 2013 году "Адмирал Виноградов" побывал с визитами в портах Янгон (Мьянма), Пусан (Республика Корея) и Майдзуру (Япония). Летом 2016 года в составе группы кораблей "Адмирал Виноградов" вернулся во Владивосток после 136-дневного похода протяженностью 26 тысяч морских миль.

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