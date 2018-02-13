В Якутии водитель пойдет под суд за "пьяный" наезд на детей

В Якутии направлено в суд уголовное дело в отношении 43-летнего водителя, сбившего в состоянии алкогольного опьянения шестерых несовершеннолетних. Один из подростков скончался, сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального управления СК РФ Анна Пестерева.

Следствием установлено, что 14 октября 2017 года на территории Усть-Алданского района Якутии мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, действуя с преступным легкомыслием, совершил наезд на шестерых несовершеннолетних, после чего скрылся с места происшествия.

В результате несовместимых с жизнью травм 15-летний подросток через непродолжительное время скончался в Соттинской участковой больнице. Пятеро других пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

Впоследствии виновника ДТП задержали и заключили под стражу.

- В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила Анна Пестерева.