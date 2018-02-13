"АКОМ" получил гран-при конкурса "Лидеры российского бизнеса"

Конкурс "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность" ежегодно проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и является наиболее престижным с точки зрения оценки экономического и социального развития отечественных компаний. В этом году участие приняло свыше 300 предприятий со всей страны. Так что высокий уровень его соискателей очевиден, и тем весомее награда, которую получила компания "АКОМ".

Торжественная церемония награждения победителей прошла 9 февраля в отеле "Ритц-Карлтон" - в рамках съезда РСПП, в работе которого принял участие Президент РФ Владимир Путин. Компания "АКОМ" - лидер по производству и продажам аккумуляторных батарей в России - удостоена гран-при в номинации "Лучший проект по импортозамещению". Президент РСПП Александр Шохин торжественно вручил почетную награду президенту группы компаний "АКОМ" Николаю Игнатьеву.

Компетентное жюри оценивало участников конкурса более чем по десяти критериям, среди которых: снижение уровня по импортозависимости, инвестиции в проект, создание рабочих мест. Абсолютно по всем позициям АО "АКОМ" продемонстрирована существенная динамика, что было отмечено как особые достижения в решении задачи импортозамещения, поставленной Правительством РФ перед отечественной промышленностью.

В своей ответной речи Николай Игнатьев поблагодарил президента РСПП за оказанную поддержку и совместную работу:

- Спасибо за заслуженную и, уверен, не последнюю награду, учитывая задачи и темпы развития группы компаний АКОМ", а также Союз работодателей Самарской области.

Показательно, что это уже третья награда компании от РСПП, а история в динамике развития говорит о значительном вкладе "АКОМ" в экономику страны. Так в 2012 году компания была удостоена первой премии "За устойчивое развитие организации". В 2016 - "За динамичное развитие бизнеса". А по итогам 2017 года получила Гран-при в номинации "Лучший проект по импортозамещению".

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