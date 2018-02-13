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Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь реконструировала участок МНПП Омск-Сокур

АО "Транснефть - Западная Сибирь" ввело в эксплуатацию после реконструкции участок магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Омск - Сокур общей протяженностью 34 км.

Замена трубопровода на участке Барабинск - Чулым проводилась в рамках реализации Программы технического перевооружения, капитального ремонта и реконструкции объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь". В соответствии с проектом специалисты выполнили прокладку нового участка трубопровода траншейным способом параллельно к действующему МНПП. Замена переходов магистрального нефтепродуктопровода через автомобильные дороги выполнялась закрытым способом с протаскиванием дюкера в кожух. В рамках проекта специалисты также установили новые узлы запорной арматуры с колодцами контрольно-измерительных пунктов и вантузами. Были построены новые воздушные линии (ВЛ) 10 кВ общей протяженностью 19 км, модернизированы существующие ВЛ - заменены их опоры, траверсы, провода, смонтированы восемь площадок глубинных анодных заземлителей, заменены установки катодной и дренажной защиты.

Готовность участка МНПП к дальнейшей эксплуатации специалисты проверили в период гидравлических испытаний на прочность и герметичность. Реконструкция линейной части МНПП Омск - Сокур осуществлялась без остановки транспортировки нефтепродуктов. Плановая остановка на 72 часа производилась на период подключения участка к действующему МНПП Омск - Сокур.

Замена линейной части МНПП Омск - Сокур - это часть деятельности предприятия по модернизации производственной инфраструктуры нефтепродуктопроводной системы. В период с 2014 года по настоящее время проделана большая работа по повышению эксплуатационных и технологических характеристик магистральных нефтепродуктопроводов: на регулярной основе выполняется внутритрубная диагностика МНПП, реконструируется линейная часть, активно внедряются средства телемеханики и автоматизации производственных процессов транспортировки нефтепродуктов. Комплекс реализуемых мероприятий направлен на повышение эксплуатационной надежности МНПП, а также обеспечение высокого уровня промышленной и экологической безопасности.

Справка

Протяженность эксплуатируемых магистральных нефтепродуктопроводов АО "Транснефть - Западная Сибирь" - 1112,53 км в однониточном исполнении. В зоне ответственности предприятия - МНПП Омск - Сокур, Сокур - Плотниково, Уфа - Омск. Транспортировку нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива) осуществляют семь нефтепродуктоперекачивающих станций, расположенных в Омской и Новосибирской областях.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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