Эрмитаж не станет устанавливать во дворе резинового Микки Мауса

Государственный музей Эрмитаж в рамках проекта "Скульптура во дворе" вместо статуи героя американских мультфильмов Микки Мауса установит у стен Зимнего дворца дерево с камнями. Об этом рассказал директор учреждения Михаил Пиотровский.

Он напомнил, что Эрмитаж каждый год устанавливает во дворе один объект современного искусства. Ранее предполагалось, что в 2018-м таковым станет масштабная скульптура "Последние дни" американского художника Брайана Доннелли, представляющая собой, по сути, Микки Мауса из черной резины.

"Среди разных вариантов обсуждали и этот. Это не памятник Микки Маусу - надо сказать, что это замечательная скульптура очень знаменитого скульптора, которая использует образ Микки Мауса. Он ничуть не хуже других образов, которые используют для памятников, включая исторических персонажей. Но мы выбрали дерево", - цитирует Пиотровского "Интерфакс".

Таким образом выбор сделан в пользу работы итальянского скульптора Джузеппе Пеноне "Идеи из камня - 1372 кг света".

"Мы очень беспокоились, не будут ли эти камни падать, и как сделать так, чтобы за ними не лазали посетители, но я думаю, что обойдется", - заключил директор комплекса.