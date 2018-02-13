В Коми лесовоз столкнулся с тепловозом

В Республике Коми на 59-м километре автомобильной дороги Язель - Кожмудор произошло дорожно-транспортное происшествие. Лесовоз не успел пересечь железнодорожный переезд и столкнулся с тепловозом, сообщили в региональном УГИББД.

Водитель лесовоза хотел проскочить нерегулируемый переезд, но не рассчитал. Удар пришелся по касательной, но мужчина получил травмы. У локомотива повреждений нет, и он уже отправился по своему расписанию. На месте ЧП работают сотрудники полиции, они выяснят причины аварии. Одна из версий - выезд грузовика на запрещающий сигнал светофора.

По информации МЧС Республики Коми, на месте работала бригада спасателей и необходимая техника. Ликвидировали последствия аварии сотрудники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.