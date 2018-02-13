В Петербурге охранники напали на тележурналистов

В Северной столице охрана офиса коммерческой оранизации напала на тележурналистов. Репортерам повредили технику, им пришлось вызвать полицию.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел сегодня днем.

- В Невском районе сотрудники телеканала осуществляли видеосъемку. Сотрудник указанной организации, препятствуя видеосъемке, повредил съемочное оборудование. Журналисты вызвали сотрудников полиции. Полицейские оперативно прибыли на место, задержали нарушителя и доставили его в территориальный отдел полиции для разбирательств, - рассказали в полицейском главке.

Подробности случившегося поведали сотрудники городского телеканала "Санкт-Петербург". По их словам, на журналистов напала охрана офиса, где располагается компания, которую репортеры были намерены разоблачить.

- Мошенники предлагали пройти несуществующую медкомиссию, - говорится в сообщении на сайте телеканала. - У съемочной группы испорчена техника. Аферисты сбежали через окна. Журналисты сейчас находятся в 10-м отделении полиции, где дают показания.

О проведении полицейской проверки пока не сообщается.