В Сочи в массовой драке погиб 20-летний молодой человек

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 20-летнего молодого человека, который был участником массовой драки в Лазаревском районе Сочи ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" - часть 4 статьи 111 УК РФ).

- В поселке Лазаревское между 20-летним и 33-летним молодыми людьми произошла ссора, они подрались. А через некоторое время встретились вновь, но к ним уже присоединились их знакомые, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - По данным следствия, брат 33-летнего участника драки ранил в ногу складным ножом 20-летнего оппонента, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где скончался в результате острой кровопотери.

По словам правоохранителей, в настоящее время все участники потасовки установлены, а обвиняемый объявлен в федеральный розыск. Выясняются все обстоятельства произошедшего.