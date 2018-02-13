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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У жителя Екатеринбурга изъяли "пугачи" для защиты от бродячих собак

Текст: Екатерина Призова

В квартире жителя Екатеринбурга в рамках профилактической операции "Арсенал" оперуполномоченные полиции и сотрудники регионального УФСБ нашли целый склад оружия, в том числе - самодельного.

Фото: Сергей Михеев / РГ
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"У 40-летнего мужчины, проживающего в доме на улице Таганской, изъяли ружье с оптическим прицелом, самозарядный карабин, пистолет-пулемет неустановленной пока модели, несколько единиц огнестрельного оружия, произведенного кустарным способом, более 1600 патронов, порядка 1,5 килограммов пороха, охотничий нож, наручники. А также - большое количество деталей пистолета Макарова", - говорится в сообщении отделения по связям со СМИ городского управления МВД.

Хозяин арсенала рассказал, что давно увлекался оружием и даже имел когда-то лицензию на владение им (он лишился ее в 2009 году, после совершения административных правонарушений). Что касается самоделок - так называемых "пугачей" - то, по его словам, он смастерил их для защиты от бродячих собак.

Раньше любитель пострелять к уголовной ответственности не привлекался, работал стропальщиком и охранником. В отношении него возбуждено дело по статье о незаконном приобретении, хранении и ношении оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). До суда фигурант будет находиться под подпиской о невыезде.

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