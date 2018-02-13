Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзовую медаль Игр-2018 в керлинге

Третью медаль Олимпиады-2018 нашей команде принесли керлингисты. Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова выиграли "бронзу" турнира смешанных пар, уверенно расправившись в решающем матче с норвежцами - 8:4.

Еще никогда на зимних Играх у российских спортсменов не было медалей в керлинге. Ну а если учесть, что смешанные пары выступают на Олимпиаде впервые, и к тому же Крушельницкий и Брызгалова являются супружеской парой, то сюжет и вовсе получается захватывающий. Они хотели играть только вместе, из-за чего проходили отбор на Олимпиаду с самых низов. Но уже в 2016-м стали чемпионами мира. В Канныне Саша и Настя одержали на групповом этапе четыре победы подряд, досрочно выйдя в полуфинал.

Обидная осечка в полуфинале со швейцарцами помешала бороться за "золото". Но уже на следующее утро наш дуэт буквально вынес с площадки норвежцев, отдав соперникам всего два энда из восьми и закончив игру со счетом 8:4. А потом были невероятная радость, объятия, какие не могли бы позволить себе спортсмены, не будучи парой не только в игре. И даже слезы тренера Василия Гудина, который поверил когда-то в ребят, хотя другие специалисты сомневались, можно ли совместить личную жизнь со спортивными результатами.

В смешанную зону к журналистам они вышли с совсем разными выражениями на лицах. Настя, которую кто-то из американских коллег за эффектную внешность сразу же окрестил "девушкой Джеймса Бонда", улыбалась и откровенно говорила обо всем. Саша, которого сравнивали с героем фильма "Форсаж", даже в торжественный момент выглядел серьезным. И эмоции старался скрыть.

Чувствуете, что сотворили историю для российского керлинга?

Анастасия Брызгалова: Да. Чувствуем (улыбается). Когда мы ехали сюда, то говорили о том, что любая медаль для нас будет большой победой. Мы знали, что можем ее выиграть, и рады, что у нас получилось. Для нас эта "бронза" очень важна.

Александр Крушельницкий: Очень рад. Здорово, что есть медаль. Конечно, это супер.

Что самое сложное было на этом турнире?

Анастасия Брызгалова: Наверное, отойти от поражения в полуфинале, выйти с новыми силами и бороться.

О чем говорили после той игры со швейцарцами?

Анастасия Брызгалова: О том, что у нас есть еще один шанс, чтобы принести медаль. Мы должны были сделать для этого все. И сегодня мы выходили и понимали, что ни в коем случае не нужно думать о том, что произошло, и только работать.

До Олимпиады в Пхенчхане у нашей страны не было олимпийских медалей в керлинге

Как вы провели ночь после полуфинала? Удалось заснуть?

Анастасия Брызгалова: Очень плохо спали. У нас было мало времени. Поздно приехали после игры. Постарались не думать о том, что произошло, и лечь спать. Немножко отдохнули, но не более.

Вы еще останетесь в Пхенчхане. Какие соревнования планируете посетить?

Анастасия Брызгалова: Надеемся поболеть за девочек (женская команда по керлингу Виктории Моисеевой. - Прим. авт.). Они болели за нас, мы это слышали. От них была очень большая поддержка.

Как вообще сложился ваш дуэт?

Анастасия Брызгалова: Было такое мнение, что то, что мы пара, будет нам мешать и что мы не сможем хорошо играть вместе. Поэтому Саше предложили играть с другой девочкой, но он отказался. Мы пролетели мимо сборной, попали на чемпионат России и начали с него проходить весь путь.

Александр Крушельницкий: На наше счастье, потом пришел Василий Николаевич (Гудин. - Прим. авт.)

Анастасия Брызгалова: И поверил в нас.

Как понять, что именно в таком сочетании и с этим партнером все получится?

Анастасия Брызгалова: Мы уже встречались и подумали, зачем искать какого-то другого партнера, если рядом есть хороший сильный игрок.

Насколько отношения на площадке влияют на обычную жизнь?

Анастасия Брызгалова: Мы можем обсудить все буквально в течение часа, а потом стараемся не обращать внимание.

А если в быту поругались, а потом надо играть?

Александр Крушельницкий: Мы в обычной жизни не ругаемся. У нас столько керлинга, что не до того.