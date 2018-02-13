Трое россиян пробились в финальный раунд лыжного спринта на Играх-2018

Три российских лыжника пробились в финальный раунд соревнований по спринту классическим стилем на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Борьбу за награды продолжат Александр Большунов, Александр Панжинский и Алексей Виценко.

В четвертьфинал (пять забегов по шесть участников) попали спортсмены, которые в проходившей с раздельным стартом квалификации заняли места в топ-30. Лучший результат у финна Ристоматти Хаколы - 3 минуты 8,54 секунды. При этом длина дистанции мужского спринта, по уточненным данным, составляет 1381 метр (округленно в протоколе значится 1,4 км).

На втором месте в квалификации лидер мирового сезона норвежец Йоханнес Клэбо - отставание 0,19 сек. Наш Александр Большунов, который нынешней зимой несколько раз становился призером этапов Кубка мира в разных дисциплинах - третий (1,66 сек. отставания от финна). На шестой позиции - серебряный призер Олимпиады-2010 в канадском Ванкувере Александр Панжинский (3,09). Алексей Виценко - 14-й (6,02).

Всего в квалификации выступили 80 лыжников, в том числе представители таких экзотических для зимней Олимпиады стран, как Иран, Турция, Австралия и Таиланд.