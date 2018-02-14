Распоряжение правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 февраля 2018 года № 61-рп "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

Руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 мая 2008 года № 99-п "Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", в целях оказания помощи проживающей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре матери погибшего в авиационной катастрофе самолета АН-148, выполнявшего рейс Москва - Орск 11 февраля 2018 года:

1. Выделить Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сумме 1018,0 тыс. рублей.

2. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

2.1. Выплатить единовременную материальную помощь проживающей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре матери погибшего в авиационной катастрофе самолета АН-148, выполнявшего рейс Москва - Орск 11 февраля 2018 года, в размере 1 000,0 тыс. рублей.

2.2. Оплатить услуги по доставке единовременной материальной помощи.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова

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