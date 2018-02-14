Распоряжение правительства Москвы от 13 февраля 2018 года № 73-РП "Об оказании помощи семьям погибших в результате крушения самолета АН-148В в Московской области 11 февраля 2018 г."

В целях оказания помощи семьям жителей города Москвы, погибших в результате крушения самолета АН-148В в Московской области 11 февраля 2018 г.:

1. Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы выплатить единовременную материальную помощь семьям граждан, погибших в результате крушения самолета АН-148В в Московской области 11 февраля 2018 г., имевших место жительства в городе Москве, в размере 1 000 000 рублей на каждого погибшего.

2. Установить, что погребение граждан, погибших в результате крушения самолета АН-148В в Московской области И февраля 2018 г., имевших место жительства в городе Москве, на кладбищах и в крематориях города Москвы организует Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Ритуал" из расчета 110 000 рублей на каждого погибшего.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М.

Мэр Москвы С.С.Собянин

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