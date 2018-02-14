Новый авианосец США оказался непригоден для выполнения боевых задач

Военные эксперты обратились к Пентагону с предложением отложить боевые испытания новейших суперавианосцев класса Gerald R. Ford до 2024 года. Об этом сообщает специализированный интернет-портал Task and Puprose.

Издание ссылается на мнение специалистов по тестированию и диагностике вооружений, которые указывают на ненадежность электромагнитных катапульт новой разработки, аэрофинишера, подъемников оружия и радара.

Плохая работа данных систем ставит под угрозу способность кораблей такого класса выполнять базовые функции. К примеру, авианосцы непригодны для выполнения боевых задач в антитеррористических операциях.

"Это может сказаться на способности авианосца обеспечивать необходимую частоту вылетов самолетов, сделает судно уязвимым и наложит определенные ограничения на рутинные операции. Слабая или не поддающаяся оценке надежность этих критических подсистем - самый большой вызов для CVN-78", - говорится в заключении экспертов.

Отметим, что новый атомный авианосец США подвергался критике со стороны экспертов еще летом прошлого года. СМИ сообщали, что система аэрофинишера, обеспечивающая прием самолета при посадке, не приспособлена под самолеты F/A-18 с дополнительными топливными баками под крыльями. На устранение недостатков потребовалось более 900 миллионов долларов.

Справка "РГ"

Водоизмещение атомного авианосца Gerald R. Ford, переданного в состав американского флота 31 мая 2017 года, составляет около 100 тысяч тонн, его длина - 337 метров, ширина по ватерлинии - 41 метр, осадка - 12 метров. Его максимальная скорость превышает 30 узлов, а дальность автономного плавания не ограничена. Авиагруппа - около 90 самолетов, вертолетов и беспилотников. Бюджету США корабль обошелся в рекордные 12,9 миллиарда долларов.