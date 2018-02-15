16 февраля вырастут штрафы за подделку билетов на ЧМ по футболу

16 февраля вступает в силу закон, ужесточающий ответственность за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Под незаконной реализацией подразумевается продажа, перепродажа, распределение, распространение, обмен и другое использование билетов с целью получения сверхприбыли. Должностные лица, попавшиеся на такой незаконной реализации, должны будут заплатить штраф от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не меньше 150 тысяч рублей. Юрлицу грозит еще больший штраф - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

За продажу поддельных билетов административное наказание будет еще строже: например, штраф для юрлица может достигать 1,5 миллиона руб.

Контролировать соблюдение закона наравне с полицейскими будут и сотрудники Роспотребнадзора. Им дано право составлять протоколы об административных правонарушениях. Накладывать же конкретные штрафы будет суд.