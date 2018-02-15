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15.02.2018, 13:12
Текст: Николай Грищенко

Финская газета рассказала о новом российском корабле-разведчике

Финские военные эксперты оказались встревожены проходящими на Балтике испытаниями новейшего российского корабля-разведчика "Иван Хурс". Они полагают, что судно связи, так официально называется корабль, способно не только проводить радиоэлектронную разведку, но и подавлять GPS-сигналы навигации ракет НАТО. Об этом сообщает крупнейшая финская газета Ilta-Sanomat.

Однако профессор Национального университета обороны Финляндии Петтери Лалу считает, что "Иван Хурс" призван прежде всего собирать данные об обмене информацией между вооруженными силами других стран, а также узнавать характеристики радиоэлектронного оборудования. Тем не менее, он не исключает, что российские конструкторы разрабатывают систему для создания помех у ракет.

Фото: Ridge Leoni/wikipedia.org
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"Вполне возможно, что у "Ивана Хурса" и корабля того же класса есть такие системы радиопротиводействия. Однако системы вооружения, которые используют GPS, делают устойчивыми к помехам, и воздействовать на ракеты инерциальной навигации невозможно", − цитирует издание Петтери Лалу.

Он также уверен, что корабль-разведчик не создаст помех во время проведения тестовых испытаний в Балтийском море.

"Я не думаю, что ходовые испытания могут отрицательно сказаться на системе связи. Цель испытаний - в первую очередь тестирование оборудования и возможностей", - заявил профессор.

Напомним, корабль-разведчик проекта 18280 "Иван Хурс" является первым серийным кораблем в серии. Судно связи было заложено в 2013 году и спущено на воду в мае 2017 года.

"В проект судна связи заложены характеристики по целому ряду корабельных систем жизнеобеспечения, включая экономичность и эксплуатационные характеристики корабельной энергетики, что позволяет иметь требуемую автономность плавания. Большинство процессов управления штатными техническими средствами и бортовым вооружением автоматизированы", - сообщает Минобороны РФ.

Водоизмещение корабля - около четырех тысяч тонн. Длина - около ста метров. Дальность плавания свыше 8 000 морских миль при скорости в 16 узлов. Экипаж морского разведчика составляет 131 человек.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

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Фото: JasonZalasky/wikipedia.org
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