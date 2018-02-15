Матвиенко вручила подарки пациентам детской онкологической больницы

15 февраля, в международный день детей, больных раком, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила ФГБУ "Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева" и вручила подарки маленьким пациентам больницы и их родителям.

Глава Совфеда осмотрела современные корпуса центра и палаты, где дети находятся вместе с родителями, лечебные помещения, а также школу, в которой занимаются ученики всех ступеней среднего образования без отрыва от медицинских процедур. "Здесь потрясающая, особая атмосфера, какой нигде нет. Я побывала здесь, и у меня нет ощущения, что я была в больнице", - поделилась она впечатлениями. "Это какой-то дом улыбок, дом внимания, дом заботы, дом, где особая философия, особый подход к каждому ребенку, его родителям", - добавила Матвиенко.

Отвечая на вопросы пациентов, она заявила, что в рамках проекта "Десятилетие детства" охране здоровья подрастающего поколения будет уделено особое внимание, в том числе - в плане качества обслуживания в медучреждениях. "В ближайшие десять лет, на которые объявлена программа, мы приведем в идеальное состояние все детские медицинские учреждения, они все будут в достаточном объеме финансироваться, снабжаться лекарствами, всем, что нужно", - заверила спикер.

Матвиенко привезла маленьким пациентам больницы конфеты, книги и игрушки, а их родителям - косметические наборы. Еще одним подарком стало выступление Эммануэль и Беаты Турецких, дочерей руководителя знаменитого хора. Одну из песен - "Солнечный круг" - спикер Совета Федерации спела вместе с детьми.

ФГБУ "Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева" - крупнейшее в мире специализированное высокотехнологичное научно-лечебное учреждение для детей с гематологическими, онкологическими и иммунологическими заболеваниями. Центр был основан в 1991 году на базе Морозовской и Измайловской детских больниц.

В 2006-2011 годах построено новое здание клиники. Заказчиками стали сами врачи. Они принимали самое активное участие в проектировании здания, привнося лучшие идеи со всего мира.

Сейчас центр ежегодно принимает на стационарное лечение более 400 детей со всей России.