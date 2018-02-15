В Башкирии школьник ударил ножом одноклассника

В башкирском городе Баймаке 15-летний школьник ударил ножом одноклассника за то, что тот вымогал у него деньги.

- ЧП произошло в кабинете физики в школе №1. Состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних ученик стал душить своего одноклассника, требуя сто рублей. В ответ же получил удар ножом в область поясницы. На вымогателя заведено уголовное дело. На второго школьника, причинившего легкий вред здоровью, дело заводить не стали - он еще не достиг возраста, с которого наступает ответственность за указанное преступление, - рассказала старший помощник руководителя управления СК РФ по РБ Светлана Абрамова.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления. В ходе расследования они также оценят эффективность принятых мер со стороны органов профилактики.