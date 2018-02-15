В Дагестане после уничтожения главаря банды сняли режим КТО

В Дагестане завершилась спецоперация по поимке членов незаконных вооруженных формирований в Унцукульском районе республики. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России.

На этой территории снят особый правовой режим, введенный сегодня днем.

Итогом спецоперации стало уничтожение главаря так называемой "харачинской" банды, который, по данным спецслужб, был организатором нескольких крупных преступлений. Среди них - подрыв автоколонны с силовиками в 2013 году.

В боестолкновении с бандитами погиб сотрудник спецназа.