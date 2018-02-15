В Волгоградской области 23-летний водитель погиб в ДТП

В Городищенском районе Волгоградской области произошла автомобильная авария, в которой погиб 23-летний водитель. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Молодой человек, который был за рулем отечественного автомобиля, решил на трассе вблизи поселка Каменный обогнать иномарку, но столкнулся с ней. В итоге его машина улетела в кювет.

Водитель получил тяжелейшие травмы и позже скончался в машине скорой помощи. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, по ее результатам будет принято процессуальное решение.