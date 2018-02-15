Верховный суд не стал рассматривать жалобу на приговор ловцу покемонов

Верховный суд Российской Федерации не стал рассматривать кассационную жалобу на приговор по делу екатеринбургского блогера, ловившего покемонов в в Храме-на-Крови. "Отказано в передаче кассационной жалобы", - указано в карточке производства на сайте инстанции.

Напомним, в мае прошлого года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга озвучил приговор фигуранту громкого дела. Сначала молодой человек был признан виновным по трем статьям (возбуждение ненависти, нарушение права на свободу вероисповеданий и владение гаджетом для ведения тайной записи) и приговорен к 3,5 года условно с испытательным сроком три года. Без уведомления менять место жительства и посещать массовые мероприятия блогеру запрещено.

Позднее областной суд рассмотрел апелляцию и принял решение о смягчении приговора. Срок был уменьшен с 3,5 года условного заключения до 2 лет и 3 месяцев условно: из приговора исключили наказание за "шпионскую" ручку с камерой.

21 декабря 2017 в Верховный суд от адвокатов екатеринбуржца поступила кассационная жалоба на решение суда первой инстанции. 12 февраля в передаче кассационной жалобы было отказано.