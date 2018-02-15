Меню

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
15.02.2018, 14:00
Текст: Руслан Мельников

Российские боевые бронебульдозеры защитили от кумулятивных зарядов

На российских бронированных бульдозерах Б10М и Б12 появятся противокумулятивные решетки, защищающие технику. Их ставят специалисты Челябинского тракторного завода.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
СМИ восхитились "дешевым и смертоносным" танком Т-90М

Как сообщили на предприятии, это будет дополнительной защитой. На бульдозерах уже бронируются кабина, элементы капота, топливного бака и другие узлы. Это позволяет уберечь находящегося внутри человека не только от камнепада, но и от пуль и осколков.

В отличие от иностранных аналогов, у российских бронебульдозеров нет боковых жалюзи для воздухозабора. Двигатель охлаждается через зазор между кабиной и капотом. А ограниченный обзор из-за небольшого бронестекла в полной мере компенсируется благодаря видеокамерам.

"Мы продолжим модернизацию нашей спецтехники. Предусматриваем установку на бронебульдозеры дополнительного оборудования, создаем другие специальные опции, улучшающие конструктивные параметры машин, в том числе и степень их защищенности", - рассказал руководитель направления спецтехники на ЧТЗ Сергей Гусев.

Напомним, ранее в инженерные войска поступила первая партия бронированных бульдозеров, которые создавались с учетом сирийского военного опыта.

Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Duke Robotics
Летающий солдат будущего попал на видео 09:36
Названы вес и стоимость экипировки российского солдата будущего 14.02.2018
Российская танковая "суперпушка" впечатлила американцев 13.02.2018
бронетехника
Фото: Marcus J. Quarterman, U.S. Army / wikipedia.org
На иранские БМП-2 начали устанавливать клон комплекса "Корнет-Э" 13.02.2018
Американский БТР М113 вооружили советской зениткой 13.02.2018
Фото: Модернизированный "бардак" сражается с терроризмом в Ираке 12.02.2018
инженерные войска
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ
Новейшую технику инженерных войск собрали в одном видео 21.01.2018
Военные применили "Змея Горыныча" в условиях населенного пункта 18.01.2018
Саперы Северного флота преодолели минные заграждения 17.01.2018

Информация

© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.