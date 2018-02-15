Видео: В Китае вор покалечил своего напарника во время кражи

Полиция Китая опубликовала видеозапись неудачного ограбления в Шанхае. Камера наружного наблюдения сняла двух злоумышленников, пытавшихся проникнуть магазин. В помещение они собирались попасть, разбив витрину. Но осуществить задуманное им не удалось, сообщает РИА Новости.

Первый парень успешно разбил стекло, а вот его подельник случайно запустил кирпич в голову своему товарищу. Очевидно, отсутствие меткости он компенсировал силой броска, потому что попавший под удар напарник сразу же потерял сознание.

Видеозапись произошедшего была размещена в соцсетях. При этом в комментарии к ролику полицейские отметили, что если бы все грабители были такими, стражам порядка не пришлось бы работать сверхурочно.