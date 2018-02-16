Актер Джеффри Тэмбор уйдет из сериала "Очевидное" из-за домогательств

Актер Джеффри Тэмбор покинет сериал "Очевидное", где он исполняет главную роль, из-за обвинений в домогательствах. Об этом сообщает РИА Новости.

Партнер Тэмбора по сериалу трансгендерная актриса Трейс Лисетт обвинила Тэмбора в нежелательных прикосновениях и в приставаниях на словах. Аналогичные обвинения высказала экс-помощник актера Ван Барсс.

Обладатель двух премий "Эмми" и "Золотого глобуса" за роль трансгендерной женщины свою вину отрицает.

"Я знаю, что со мной далеко не всегда бывает просто работать. Да, я могу жестоким, и я слишком часто выражаю свое мнение резко и без должного такта, но я никогда не был "сексуальным хищником". И мне очень жаль, если какие-то мои действия были истолкованы как сексуальная агрессия. Прошу простить, если я обидел кого-то или причинил кому-либо вред", - отметил Тэмбор.

Тэмбор снимался в фильмах "Мальчишник", "Хэллбой", "Маппет", "Байки из склепа", "Сумеречная зона".