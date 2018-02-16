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Рубрика: Власть

Драпеко: Москва заинтересована в стабильности Средиземноморья

Россия решила стать ассоциированным членом Парламентской ассамблеи Средиземноморья (ПАС), так как заинтересована в стабильности региона. С таким заявление на 12-й пленарной сессии ПАС, проходящей в Бухаресте, выступила глава российской делегации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре РФ Елена Драпеко.

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"Средиземноморье - это очень близко от России, это наше южное подбрюшье, - приводит ТАСС заявление парламентария. - Массовая миграция и терроризм "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) угрожают нашим границам. Поэтому Средиземноморье - это зона наших прямых интересов, и мы хотим, чтобы там была стабильная ситуация".

По словам Драпеко, что решение вступить в ПАС было принято Советом Госдумы в октябре 2017 года. "В октябрьской сессии российская делегация принимала участие в качестве наблюдателей. Мы приехали сюда, чтобы подтвердить решение России вступить в организацию в качестве ассоциированного члена", - пояснила она.

В четверг Драпеко рассказала в румынской столице об усилиях Москвы по борьбе с терроризмом. В пятницу ее выступление "будет посвящено принимаемым в России мерам по предотвращению незаконного перемещения культурных ценностей".

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