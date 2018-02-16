Напомним подробности этой громкой истории. Рано утром 27 декабря 2017 года Аверьянов открыл стрельбу из охотничьего ружья по пришедшим на фабрику судебным приставам. От его пули погиб 31-летний охранник Алексей Осипов.

Сразу после этого Аверьянов связался по телефону с радио "Бизнес ФМ" и телеканалом "Россия 24" и заявил в эфире, что на фабрике происходит рейдерский захват, и он вынужден защищаться. Мол, некая "кавказская банда" пытается захватить фабрику штурмом с оружием.

На следующий день адвокат Аверьянова Тимур Батиралиев повторил эту версию в эфире радио "Эхо Москвы". По его мнению, фабрика подверглась "незаконному" вторжению некой вооруженной "группировки лиц", сопровождаемых приставами-исполнителями, по "надуманному", как считает адвокат, исполнительному производству.

Позиция защиты Аверьянова стоит на том, что он - жертва рейдеров, а стрельба - законная самооборона.

Так ли это, должны решить следствие и суд. А тем временем в СМИ появилась информация: инцидент со стрельбой - не первый в биографии директора "Меньшевика". В 2006 году он уже применял травматическое оружие в качестве "аргумента" в коммерческом конфликте, из-за чего пострадал случайный прохожий.

По отзывам бывших работников фабрики, появившихся в СМИ, экс-директор - человек очень нервный, агрессивный и раздражительный.

Под его руководством фабрика задолго до трагических событий погрязла в долгах и судебных тяжбах со своими кредиторами.

Так кто же эти загадочные захватчики, и зачем они явились на фабрику 27 декабря? Мы решили узнать об этом из первых рук - от тех, кого Аверьянов называет "рейдерами".

Татьяна Елисеева, директор ООО "ДХА", которому сейчас принадлежат помещения фабрики, рассказала: "Когда Аверьянов говорит о "захвате" его фабрики, он вводит в заблуждение. "Меньшевик" фактически существует только на бумаге. Там нет ни сотрудников, ни производства, и помещения ему не принадлежат. Аверьянов юридически не имеет права там находиться. Вовлекая нас во всевозможные судебные тяжбы по надуманным основаниям, злоупотребляя правом, он использует любые средства, чтобы не уходить с этой территории. Мы обращались в суд с иском о его выселении, но суд решил, что нет доказательств присутствия ответчика на фабрике, соответственно некого выселять. Но он там присутствует, и даже стреляет, пытаясь не допустить законных собственников. Такой вот парадокс. Перед Новым годом мы решили выставить на "Меньшевике" охрану, чтобы в каникулы не растащили тепловое оборудование. О визите приставов он был предупрежден официально. А затем устроил шоу в прямом эфире. Кстати, в арбитраже Аверьянов публично говорил о том, что находится на территории фабрики с оружием. Это отражено в аудиозаписи судебного заседания от 13 апреля. На это не обратили внимания - и вот результат".

Юрист инвестиционной компании "Денэм Холл" Шамсутдин Раджабов, который определен судом в качестве взыскателя, был 27 декабря на фабрике: "Мы пришли с приставом, имея на руках исполнительный лист, во время процессуальных действий приставов выбежал Аверьянов, стреляя на ходу из ружья. Убил парня, тот первый день работал. Четыре раза в него выстрелил".

Ш.Раджабов рассказал о сути конфликта с "Меньшевиком". В 2007 году "Денэм Холл" купила векселя компании "Регион 101", которой руководил Аверьянов, на общую сумму 2 миллиона долларов. Деньги предназначались на модернизацию производства на "Меньшевике", и фабрика выступила поручителем по векселям. К слову, модернизации так и не произошло, и куда ушли деньги, неизвестно.

Впоследствии "Денэм Холл" предъявил векселя к оплате. Но Аверьянов заявил, что они поддельные и платить отказался. Инвесторам пришлось проводить экспертизу и доказывать подлинность подписей на векселях в суде. Так прошло три года.



"Думаю, это его любимая тактика - затягивать дело, чтобы не платить, - высказывает свою версию Ш.Раджабов. - В прошлом году, например, был представлен в Савеловский суд договор поручительства якобы подписанный "ДХА", чтобы создать несуществующее денежное обязательство. Мы обратились в полицию по поводу сомнений в оригинальности договора поручительства, представленного в Савеловский суд, якобы от компании "ДХА". У нас есть экспертиза, которая говорит о том, что от имени директора ООО "ДХА" договор подписан, вероятно, не им самим, а иным лицом. Просили возбудить уголовное дело, но реакции до сих пор нет".

Весной 2013 года Аверьянов сам предложил "Денэм Холл" заключить мировое соглашение, по которому он получал отсрочку возврата долга еще на год. Соглашение было подписано, и Аверьянов передал в залог помещения фабрики.

Казалось, конфликт исчерпан. Но Аверьянов по-прежнему тянул время и не платил. Когда стало ясно, что мировое сорвано, появилась версия о "рейдерах".

А дело шло законным порядком. После двух неудачных попыток продать помещения фабрики, которая к тому времени уже не работала, на торгах приставы передали их взыскателям. Так было предусмотрено мировым соглашением. Аверьянов это оспаривал, но проиграл все суды.

"В итоге уже три года мы не можем войти в помещение, которое принадлежит нам по праву собственности, - говорит директор ООО "ДХА". - Аверьянов просто не пускал нас на порог. Ситуация патовая, 10 лет назад Аверьянову ссудили деньги, а в итоге после многочисленных судебных тяжб мы получили полузаброшенные здания, которыми фактически не можем пользоваться, но по которым несем бремя содержания.

Идет следствие, и оно должно разобраться, кто есть кто в этой нашумевшей истории.