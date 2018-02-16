Овечкин набрал 1100 очков в НХЛ

Нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину покорилось очередное достижение. Он набрал 1100 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Минувшей ночью "столичные" победили "Миннесоту" 5:2, а Овечкин забросил шайбу и сделал три результативные передачи. Благодаря этому на его счету стало ровно 1100 очков в заокеанской карьере - 592 шайбы и 508 передач за 978 матчей. Больше из россиян в НХЛ набирал только Сергей Федоров - 1179 (483+696). Ну а в целом, рекордсменом лиги по очкам является великий Уэйн Гретцки с космическим показателем - 2857 (894+1963).

Овечкин благодаря четырем очкам, набранным в игре с "Миннесотой", вошел в тройку звезд дня в НХЛ, заняв второе место. Первым оказался голкипер "Айлендерс" Ярослав Галак, чья команда в нью-йоркском дерби победила "Рейнджерс" 3:0. Чешский вратарь оформил шат-аут, отразив 50 бросков по своим воротам.

А замкнул тройку звезд дня еще один россиянин - форвард "Тампы" Никита Кучеров. Его команда переиграла "Детройт" 4:1, а Никита принял участие в каждом из голов, забросив шайбу и отдав три голевых паса.

Отметим также нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина. "Пингвины" победили "Лос-Анджелес" со счетом 3:1, а российский форвард забросил заключительную шайбу в этой встрече, поразив пустые ворота.