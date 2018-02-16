На МЦК восстановили движение после поломки "Ласточки"

На Московском центральном кольце восстановили движение по часовой стрелке. Сегодня утром на кольце остановилась "Ласточка", из-за чего поезда пошли с увеличенными интервалами.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, поезд встал по техническим причинам. Сейчас движение ввели в график.

Ранее был увеличен интервал между двумя поездами. Чтобы восстановить нормальный график, на кольцо вывели две дополнительные "Ласточки".

Против часовой стрелки поезда шли по графику.

В МЖД приносят извинения пассажирам за доставленные удобства.