В День защитника Отечества фейерверки в Москве запустят с 16 площадок

В Москве в честь Дня защитника Отечества запустят салют на 16 площадках. Пиротехническое зрелище начнется в 21:00, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Салют продлится около 10 минут, за это время 74 установки выстрелят в небо около 10 тысяч раз. Московское небо украсят вспышки красных, белых и зеленых искр. Причем диаметр купола каждого из салютов составит 300 метров. Традиционно, 23 февраля, наблюдать фейерверк можно будет с Поклонной горы - главной площадки праздника. Там же салют будет сопровождать громкие холостые выстрелы из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Не менее красочное и грандиозное шоу пройдет на Лужнецкой набережной. Кроме того, фейерверки можно будет увидеть в Парке Победы, на ВДНХ, в Измайловском парке, парке "Кузьминки". Полный список площадок есть на сайте мэрии.

Напомним, День защитника Отечества - памятная дата, день воинской славы России - отмечается с 23 февраля 1922 года. В этот день проводятся торжественные мероприятия с участием ветеранов, церемонии возложения цветов у мемориалов павшим воинам. Вечером в ряде городов-героев, а также городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, производится праздничный артиллерийский салют.