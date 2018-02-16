В Подмосковье две матери убили новорожденных

В Московской области две матери убили собственных недавно рожденных детей.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК Подмосковья, в Голицыно около одного из домов нашли тело девочки-младенца. Ребенок погиб от многочисленных ножевых ранений. Следователи выяснили, что собственного ребенка зарезала мать. Сейчас она находится в больнице. После выписки она сразу же попадет на допрос, против нее возбуждено уголовное дело по 106 статье УК РФ.

Кроме того, следователи пришли к выводу, что и в подмосковном Чехове другого новорожденного тоже убила мать. "РГ" уже писала, что тело младенца нашли возле гаражей. Родительница избила ребенка, а потом выбросила на мороз. По этому факту тоже возбуждено уголовное дело, ведется розыск предполагаемой преступницы.