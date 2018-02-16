В Приморье поезд протаранил машину

На регулируемом железнодорожном переезде "Сельскохозяйственный" в приморском Уссурийске произошло столкновение автомобиля с тепловозом, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

Полицейские установили, что 53-летний водитель легковушки приближался к переезду. Мужчина проигнорировал запрещающий сигнал семафора и продолжил движение, спровоцировав тем самым столкновение с тепловозом.

В результате аварии шофер получил травмы головы и руки. Он доставлен в больницу в состоянии шока.

Отмечается, что в момент ДТП световой и звуковой сигнал были исправны и включены, имелись соответствующие дорожные знаки. Мужчина имеет 19-летний водительский стаж, в этом году его уже привлекали к административной ответственности за нарушение правил проезда перекрестка.

По факту ДТП полиция проводит проверку.