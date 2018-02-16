В Чебоксарах начался выбор территорий для благоустройства

В Чебоксарах подвели предварительные итоги голосования жителей города по выбору общественных пространств, которые будут реконструированы в этом году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Если на первом этапе было определено шесть территорий для благоустройства, то после многочисленных заявок граждан список расширился до десяти.

К Театральной набережной, спортивной фанзоне на Чебоксарском заливе, кадетскому скверу за ДК "Тракторостроителей", набережной реки Волга, аллее по улице Айзмана в микрорайоне Альгешево, лесному массиву "Дубовая роща" и скверу К. Иванова добавились сквер Чапаева, "Дорисс парк", сквер возле ДК "Салют" и проект парка культуры и отдыха в дубовой роще по улице Ашмарина в микрорайоне "Южный".

Второй этап голосования состоится 18 марта этого года. Принять участие в нем сможет любой житель города. Благоустройство проведут на трех общественных пространствах, которые наберут наибольшее число голосов.

В прошлом году в рамках федерального проекта в столице Чувашии было реконструировано 25 дворов, Московская набережная, сквер им. К. Иванова, а также площадь у Дома Мод. Общий объем средств, направленных на эти работы из бюджетов разного уровня, составил свыше 196 миллионов рублей.