В Уфе родители школьников ответят за травлю одноклассницы

Жительница Уфы обратилась в полицию с заявлением о том, что ее дочь подверглась травле со стороны одноклассников. Они разместили ее фото в соцсетях с оскорбительными подписями.

- Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних установили личность учащихся школы, разместивших данную информацию. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что 15-летние учащиеся еще не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность по данному преступлению. Поэтому отвечать за своих детей придется родителям - на них заведены административные дела, - рассказали в пресс-службе МВД РБ.

Материалы дел направлены в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Калининского района Уфы.