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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сергей Шойгу передал кадетам из Кызыла спортинвентарь

Текст: Юрий Гаврилов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично проконтролировал, как в столице Тывы обустраивается Кызылское президентское кадетское училище.

Его открыли еще в 2014-м, а сейчас там возводят объекты второй очереди. По словам Шойгу, это одно из довузовских образовательных учреждений, развитию сети которых руководство России уделяет большое внимание. В настоящее время туда входят уже 29 кадеток. "В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего за последние пять лет в стране создано девять президентских училищ, в которых обучается порядка 3 тысяч воспитанников, - напомнил Шойгу и добавил, - без преувеличения эти училища являются лучшими не только в стране, но и мире".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Поступить в Кызылское президентское кадетское училище, как и в другие подобные образовательные учреждения, могут ребята со всех уголков страны. Не просто поступить, а получить там блестящее образование. В той же Тыве, по мнению главы оборонного ведомства России, это позволяет надеяться, что в учебном заведении воспитывают не только будущее республики, но и будущее страны.

В пользу этого говорят факты. Всего за три с небольшим года президентская кадетка в Кзызыле фактически стала образцово-показательной. С детьми там работают около 140 педагогов. Их средняя зарплата - около 80 тысяч рублей. Здесь построена современная учебно-материальная база, для ребят созданы комфортные бытовые условия. Не удивительно, что в прошлом году вступительный конкурс в училище составил у мальчиков семь человек на место, у девочек - почти в два раза больше. Это, заметим, самые высокие показатели среди довузовских учебных заведений Минобороны РФ.

В местной кадетке большое внимание уделяют здоровью воспитанников. У каждого есть возможность заниматься спортом. Шойгу такую тенденцию всячески приветствует, поэтому в Кызыл прилетел, что называется, не с пустыми руками - привез и передал хоккейной команде училища комплект клюшек, на каждой из которых поставил свой автограф.

В Тыве министра также интересовало, как идет строительство нового здания военного комиссариата республики и обустраивается недавно сформированная в Кызыле 55-я отдельная мотострелковая бригада. Во время встречи с главой республики Шолбаном Кара-оолом он назвал эту задачу одной из важнейших. И касается она не только размещения личного состава бригады, но и строительства жилья для армейских семей. А еще трудоустройства жен военнослужащих, выделения мест в городских школах и детсадах. "Надеюсь, что тот темп, который взят по строительству, по размещению войск будет продолжен", - подытожил Шойгу.

В столице Тывы он порадовал студентов местного госуниверситета известием, что с будущего года на военной кафедре вуза начнут готовить офицеров запаса. Пока там практикуется срочная служба без отрыва от учебы. Ее в ТГУ проходят так называемые заочные солдаты. Всего в России под этот проект попали 66 тысяч учащихся вузов.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Министр не скрывал, что решение о подготовке в местном университете офицеров запаса - непростое, и дальнейшая судьба инициативы будет зависеть не только от руководства республики и учебного заведения, но и самих студентов. "Мы рассчитываем на то, что здесь для нас будут готовить специалистов по определенной профессии и эту специальность в других вузах уже готовить не будут. Если университет будет плохо их готовить, и мы это увидим, то вынуждены будем перенести эту работу в другое учебное заведение", - предупредил Шойгу. По его словам, "при всех земляческих чувствах и отношениях все-таки служба есть служба и России нужна армия, которой можно гордиться, которая может защитить страну тогда, когда это потребуется. Что, собственно, она и делает сейчас в непростых условиях в разных уголках не только нашей страны, но и планеты".

Министр напомнил студентам, что военное ведомство многое делает для ребят, которые, с одной стороны, хотят служить в армии, с другой - думают продолжить карьеру в профессии, которую получают в высших учебных заведениях. Это, в частности, научные и спортивные роты, военные кафедры при вузах.

Пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская сообщила, что в ходе поездки в Центральный военный округ Шойгу также проинспектирует объекты инфраструктуры отдельной железнодорожной бригады в Абакане и проверит выполнение
гособоронзаказа предприятиями Хакасии.

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