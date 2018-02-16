Ликвидация главаря боевиков в Дагестане попала на видео

Национальный антитеррористический комитет России опубликовал видео спецоперации по ликвидации особо опасного преступника и главаря банды боевиков в Унцукульском районе Дагестана.

Вооруженный автоматом Калашникова бандит был блокирован подразделениями спецназа в ущелье около села Харачи. Для обеспечения безопасности местных жителей в зоне проведения операции был введен правовой режим КТО.

На кадрах видео показано, что в спецоперации по задержанию боевика были задействованы вертолет Ми-8 и кинологические расчеты со служебно-розыскными собаками. Блокированный боевик оказал ожесточенное сопротивление и был уничтожен во время боя.

- Пострадавших среди гражданского населения нет. Погиб один сотрудник спецназа, имеются раненые, - сообщает информационный центр НАК. На месте боя были обнаружены граната, автомат и боеприпасы к нему.

Боевик был опознан и оказался главарем так называемой харачинской банды. С 2011 года он находился в федеральном розыске. Уничтоженный главарь банды был причастен к ряду террористических актов, в том числе к подрыву автоколонны внутренних войск в декабре 2013 года.

После завершения активной фазы спецоперации правовой режим КТО был отменен.