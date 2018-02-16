В Петербурге на 16 лет осужден член банды, напавшей на полицейских

В Петербурге суд приговорил к 16 годам строгого режима участника банды, которая совершила серию разбойных нападений, а также покушение на жизнь сотрудников милиции в 2009-2010 годах. Об этом сообщает Главное управление СК РФ по Петербургу.

Фигурант в течение шести лет находился в розыске и был задержан в 2016 году.

Как напоминает Следственный комитет, банда, вооруженная пистолетами, револьверами, обрезом одноствольного охотничьего ружья и ножами, совершила девять разбойных нападений на граждан, а также на подпольные игровые клубы, похитив в общей сложности более 2,5 млн рублей.

В августе 2010 года двое членов банды, в том числе ныне осужденный, во время подготовки к очередному разбою напали на двух сотрудников ОВО при УВД по Красногвардейскому району Петербурга. Один из милиционеров был убит, другой - тяжело ранен. У них нападавшие похитили табельное оружие.

Ранее были осуждены еще восемь членов банды.