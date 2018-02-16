МЭР предложило кардинально изменить подход к проверкам бизнеса

Внеплановые проверки должны проходить только тогда, когда они действительно нужны.

Поэтому, с одной стороны, нужно ограничивать перечень оснований для внеплановых проверок, а с другой - учитывать особенности работы бизнеса, когда нужно сделать исключение из правил, но и в этом случае такой перечень исключений необходимо установить законодательно.

Об этом в интервью "РГ" на Российском экономическом форуме сообщил заместитель министра экономического развития Савва Шипов, рассказывая о скором принятии законопроекта о контроле и надзоре. Решение о проведении проверки должно приниматься не конкретным инспектором, а на основании степени риска, пояснил Шипов.

"Например, поступает жалоба о каких-то нарушениях. Необходимо оценить, какие требования нарушаются, насколько нарушение несет за собой опасность - причинение вреда жизни, здоровью, имуществу, насколько можно доверять источнику информации и так далее. Поэтому мы считаем, что внеплановые проверки постепенно должны переходить на риск-ориентированный подход, и если срабатывают индикаторы, что риск действительно высокий, тогда проверка проводится, если нет, то проверка не нужна", - рассказал Шипов.