В Ростовской области задержали фуру с обезьянами и носухами

Ростовские таможенники обнаружили в грузовом автомобиле на трассе М-4 "Дон" незаконный живой груз - несколько десятков обезьян и носух. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фура с экзотическими животными направлялась из Сочи в Москву. Она была задержана на стационарном посту в районе 1084 километра. У таможенников вызвала подозрение подлинность сопроводительных документов на зверей.

33 обезьяны и восемь носух были доставлены в ростовский зоопарк. Они пробудут там какое-то время.

Сейчас животные на карантине. Условия, в которых их перевозили, были плохими, животные содержались в тесных и неухоженных клетках. Теперь их судьбу решит государство.