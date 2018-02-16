В Екатеринбурге завели дело об обрушении крыши жилого дома

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, после частичного обрушения потолка в жилом доме в Екатеринбурге.

ЧП, напомним, случилось накануне вечером: около 21.00 обрушился потолок в старом двухэтажном бараке в переулке Суворовском. "Накануне в доме начался ремонт кровли, на этот период она была демонтирована. Вероятно, из-за того, что на перекрытие сложили шифер, и произошло обрушение", - прокомментировали случившееся в пресс-службе регионального главка МЧС.

Из здания эвакуировали 23 человека. "Пострадали пятеро - трое взрослых и два ребенка (госпитализированных нет)", - сообщает администрация Орджоникидзевского района.

Сейчас дом отключен от газоснабжения. Дом проверила комиссия: пребывание жильцов во втором подъезде было признано небезопасным. В сопровождении сотрудников МЧС люди забрали из квартир вещи и документы, после чего вход в подъезд был заварен. Проживание в первом подъезде признано возможным.

"В кратчайшие сроки будет проведена строительно-техническая экспертиза по вопросу возможности эксплуатации и объема необходимых работ в подъезде дома. В настоящий момент администрация принимает заявки на предоставление жилья маневренного фонда - уже поступили обращения от шести семей", - сообщили в руководстве района.

По делу (ст.238 УК РФ) допрашивают свидетелей, проверяется информация о подрядной организации, которая ремонтировала кровлю. Как напомнили в облпрокуратуре, санкция статья предусматривает максимальное наказание в виде двухлетнего тюремного срока.