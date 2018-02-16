Спасатели обследуют лесополосу на месте крушения Ан-148

В Раменском районе Подмосковья, где потерпел крушение Ан-148, спасатели обследуют лесополосу в поисках обломков самолета. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области. Зона поиска не изменилась и составляет 50 га.

Всего за время работ спасатели обнаружили более 4500 фрагментов самолета, которые доставлены в ЛИИ им. М. М. Громова для дальнейшей экспертизы МАК.

Лайнер "Саратовских авиалиний" упал днем 11 февраля спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.